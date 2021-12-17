В Кузбассе возбудили дело за незаконную вырубку более 100 сосен

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Предприниматель из Таштагольского района Кузбасса, который был нанят для санитарной рубки леса, незаконно спилил более 100 сосен. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"63-летний предприниматель по договору должен был выполнять работы по выборочной санитарной рубке. Однако вместе со специально обозначенными деревьями, подлежащими спилу, он дал указание рабочему заготовить еще 113 сосен. Стволы деревьев складировались на месте. Сумма ущерба от противоправной деятельности составила более 4,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сосны предприниматель планировал перевезти на принадлежащую ему пилораму для обработки, чтобы потом продать. По данным регионального главка МВД, ранее мужчина уже был судим за незаконную рубку леса.