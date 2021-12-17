В ХМАО пострадали пять человек при столкновении двух автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе шестилетняя девочка, сообщает в пятницу управление ГИБДД по ХМАО в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"На 64-м км дороги Сургут - Когалым - граница ХМАО в Сургутском районе 55-летний мужчина, управляя Toyota, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia под управлением 38-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. В результате ДТП оба водителя и трое их пассажиров, среди которых шестилетняя девочка, получили травмы.