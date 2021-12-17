СМИ: два человека погибли из-за тайфуна "Раи" на Филиппинах

ТАСС, 17 декабря. По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали из-за тайфуна "Раи" на Филиппинах. Об этом в пятницу сообщила газета The Manila Times со ссылкой на полицию и чрезвычайные службы.

По ее данным, в регионе Северный Минданао зафиксировано трое пострадавших. Информация об их состоянии не приводится. Как отмечается, еще двое пропали без вести в регионе Западные Висайи.

Ранее Филиппинское агентство новостей информировало, что власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. местных жителей из-за приближения тайфуна. Жители были перемещены в 274 эвакуационных центра в филиппинских провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран. Власти данных провинций также отменили занятия в школах и приостановили работу ряда заведений.

По данным метеорологической обсерватории Гонконга, опубликованным в четверг, новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигается на Филиппины. Согласно прогнозам, циклон достигнет центральной части Филиппинского архипелага в пятницу, а затем выйдет в Южно-Китайское море.