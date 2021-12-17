В Швеции вандалы в очередной раз сожгли фигуру рождественского соломенного козла

Сигнал в полицию поступил в 06:00 мск, но к этому времени конструкция уже почти сгорела. На месте происшествия был задержан 40-летний мужчина из города Кальмар. По предварительным данным, пожар начался после того, как загорелась стоящая неподалеку еще одна маленькая фигура козла. По данным телеканала, спасатели прибыли оперативно, но, по словам уже самих пожарных, "солома горит как бенгальский огонь".

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Гигантский соломенный козел, устанавливаемый перед Рождеством в центре города Евле в 175 км к северо-западу от Стокгольма, сгорел в ночь на пятницу. Об этом сообщает телеканал SVT .

В последние десятилетия соломенный козел стал широко известен не столько из-за своих размеров, сколько из-за многочисленных попыток поджога незадолго до Рождества. Так, в 2005 году поджигатели в образах дедов морозов сожгли фигуру, обстреляв ее огненными стрелами, а в 1976 она была попросту снесена автомобилем. Чтобы оградить главный рождественский символ города от вандалов, на него устанавливают видеокамеры, однако в 2009 году хакерам удалось отключить все устройства, и козла снова сожгли еще до праздника. Нередко полиция задерживала злоумышленников, которые получали наказание в виде лишения свободы и штрафа. В последние четыре года благодаря усиленной охране главный рождественский атрибут города никто не трогал.

О рождественском символе Евле

Впервые соломенный козел - 13 м в высоту, 7 м в длину и весом 3,5 тонны - появился в Евле в 1966 году. Авторами идеи стали два брата - эксперта по рекламе для привлечения внимания к предрождественской торговле.

На изготовление конструкции уходит 56 пятиметровых соломенных циновок, 1,6 тыс. м веревки, 1,2 тыс. м досок и 50 м ткани. Строительство занимает 1 тыс. рабочих часов и стоит 100 тыс. шведских крон (более $11 тыс.)