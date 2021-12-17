Данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Осаке, не поступало

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии сообщило в пятницу ТАСС, что информации о россиянах, пострадавших в результате крупного пожара, который произошел в японском городе Осака, не поступало.

"Информации о пострадавших россиянах не поступало", - отметил собеседник агентства.

По последним данным, по крайней мере 24 человека погибли в результате пожара в Осаке. Еще трое находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города - там находилась клиника, а занимаемое ей помещение полностью выгорело. Предположительно, посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.

Полиция рассматривает версию поджога. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют, есть ли этот мужчина среди пострадавших.