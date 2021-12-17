В Астрахани экс-директора фонда капремонта приговорили к 3,5 года колонии

АСТРАХАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил экс-директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области", обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Астраханской областной прокуратуры.

"Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области". Он признан виновным в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что директор некоммерческой организации с апреля 2017 года по сентябрь 2018-го злоупотребил своими полномочиями вопреки законным интересам организации. Он утвердил финансовую документацию по капитальному ремонту шести многоквартирных домов г. Астрахани и Астраханской области на суммы, превышающие лимиты на данные работы. Уточняется, что в результате совершения преступлений НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" причинен ущерб на общую сумму более 4,7 млн рублей. Исковые требования прокуратуры района о возмещении ущерба на вышеуказанную сумму удовлетворены в полном объеме, рассказали в ведомстве.