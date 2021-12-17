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Суд заключил под стражу обвиняемого в стрельбе у ночного клуба в Курской области

Инцидент произошел 12 декабря

КУРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Курский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе у ночного клуба в Курской области, в результате которой пять охранников получили травмы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчина вместе с неизвестными лицами, действуя по предварительному сговору, ночью 12 декабря обстрелял из травматического пистолета пять охранников на входе в ночной клуб под Курском. По одной из версий, причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, произошедший несколько дней назад. Для задержания устроившего стрельбу проводили спецоперацию, мужчина самостоятельно явился в отдел полиции 13 декабря.

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