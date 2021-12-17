Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге на два месяца арестовал водителя, который в среду вечером сбил на Невском проспекте девушку и молодого человека, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В крови мужчины были обнаружены следы алкоголя, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении. Срок меры - до 15 февраля.

В среду в 23:00 Туманов, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, на переходе у дома №20 на Невском проспекте сбил молодого человека и девушку, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, и врезался в опору освещения. Девушка 23 лет от полученных травм погибла на месте происшествия, молодой человек 26 лет в тяжелом состоянии госпитализирован. Виновник ДТП с признаками опьянения был задержан на месте происшествия, при медосвидетельствовании у него зафиксировано алкогольное опьянение в 0,827 мг/л. На следующий день в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Отмечается, что Туманов не судим, но нигде не работает и уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Теперь ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.