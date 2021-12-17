Прокуратура проверит подрядчиков недостроенных ФАПов в Коми

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми проверит подрядчиков недостроенных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионе. В отношении одной компании возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие - обязательства по контракту построить ФАП в Усть-Вымском районе до 31 августа 2021 года не исполнены, сообщила региональная прокуратура.

"Результаты прокурорских проверок свидетельствуют, что одним из проблемных направлений национального проекта "Здравоохранения" явилось строительство фельдшерско-акушерских пунктов <…>. Проверки проводятся и по другим ФАПам, где подрядчиками не соблюдаются сроки исполнения обязательств", - говорится в сообщении.

В частности, проверено ООО "Лидерстрой", которое обязалось построить ФАП с жилым помещением для медицинского работника в поселке Илья-Шор Усть-Вымского района. Установлено, что к неисполнению контракта привело бездействие директора "Лидерстроя". Прокуратура района в отношении руководителя компании возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Совершение действий (бездействие), повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков"). Материалы направлены для рассмотрения Жешартскому мировому судье Усть-Вымского района.

Ранее 14 декабря в ходе совещания в Сыктывкаре полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подверг критике исполнение ряда нацпроектов и очередной перенос сроков строительства девяти ФАПов. Как отметил полпред, девять ФАПов не построены, а ряд тех, что введены в эксплуатацию, "до сих пор не имеют необходимого медицинского и технического оборудования".

Затем 15 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с недостроенными и не введенными в эксплантацию 19 ФАПами в Коми вызывает беспокойство. В целом по стране пандемия отодвинула сроки строительства 40 подобных объектов, из них 19 и 16 - в Коми и Тверской области соответственно.