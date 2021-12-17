В Краснодаре возбудили дело на мужчину, бросившего кирпич в здание администрации

ТАСС, 17 декабря. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который разбил стеклянную дверь в здании краевой администрации, сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

"Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм" в отношении ранее не судимого 48-летнего местного жителя, разбившего стекла входной двери здания администрации Краснодарского края," - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в дежурную часть полиции краевого центра поступило сообщение о том, что неизвестный строительным кирпичом разбил стекло входной двери административного здания. Задержать указанного гражданина удалось охраннику учреждения и затем передать его прибывшим на место стражам правопорядка.

Санкции инкриминируемой подозреваемому лицу статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.