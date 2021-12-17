В Калужской области иностранец с ножом напал на подростка

ТАСС, 17 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения 20-летнего иностранца на 16-летнего подростка на остановке общественного транспорта в Ермолино Калужской области. Подросток госпитализирован. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Калужской области.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 16 декабря. "По данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Для спасения пострадавшего была задействована санавиация из областного центра. Молодой человек прооперирован и находится в больнице.