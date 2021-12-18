Полиция Нью-Йорка задержала вандала, нанесшего свастику на статую быка на Уолл-стрит

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нью-Йорка идентифицировали и задержали злоумышленника, рисовавшего свастики в различных местах мегаполиса, в том числе на статуе "Атакующий бык", которая установлена на Уолл-стрит - главной финансовой улице города. Как говорится в размещенном в пятницу сообщении полиции в Twitter, вандалом оказался 39-летний бездомный Джеймс Райан.

"Детективы при содействии полиции Нью-Йорка задержали человека, который наносил свастики в том числе на колонну мэрии и на статую "Атакующий бык", - отмечается в уведомлении.

Выполненная в бронзе статуя "Атакующий бык" высотой 3,4 м и длиной 4,9 м была создана итальянским скульптором Артуро Ди Модика и установлена в 1989 году перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи как символ возрождения после биржевого кризиса 1987 года. На первоначальном месте статуя простояла недолго - ее установка была личной инициативой автора, не согласовавшего свои действия с городской администрацией, из-за чего полиция вскоре убрала быка с улицы. Однако это вызвало протесты общественности, поскольку изваяние успело полюбиться многим жителям города, и в конечном счете власти согласовали установку быка. Скульптура была размещена в том же районе - в сквере Боулинг-Грин по соседству с Уолл-стрит. Очень быстро "Атакующий бык" стал одной из основных достопримечательностей крупнейшего города США, не уступающей по популярности такому символу Нью-Йорка, как статуя Свободы.