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В Японии гражданин Вьетнама ранил ножом четверых соотечественников

Полиция ведет поиски подозреваемого

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Четверо граждан Вьетнама были госпитализированы в Японии с ножевыми ранениями в ночь на субботу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Рюгасаки (соседняя с Токио префектура Ибараки). Сообщается, что три мужчины и одна женщина были госпитализированы с ножевыми ранениями, все они находятся в сознании. По их словам, нападавшим был их соотечественник, а конфликт произошел в квартире одного из пострадавших. В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемого.

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