В ДТП на шоссе в Малайзии погибли 10 человек, среди которых восемь детей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь детей, погибли в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на скоростном шоссе в малайзийском штате Селангор вечером в пятницу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные экстренные службы.

По словам главы департамента пожарно-спасательной службы штата Селангор Норазама Хамиса, столкновение произошло между тремя легковыми машинами и грузовиком с полуприцепом. "В результате аварии пострадали 17 человек, 10 из которых были признаны погибшими. Погибли мужчина и женщина, а остальные восемь жертв - дети", - сказал он.

Спасателям пришлось применить кран, чтобы поднять трейлер с раздавленного автомобиля и извлечь пострадавших.