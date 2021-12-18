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AFP: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33

AFP сообщает, что несмотря на призывы эвакуироваться, некоторые люди не хотели уезжать, что и стало причиной смертей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse.

Несмотря на призывы эвакуироваться, некоторые люди не хотели уезжать, что и стало причиной многих смертей, сообщает AFP со ссылкой на официальное лицо.

Ранее сообщалось о 12 погибших. По данным метеорологической обсерватории Гонконга, опубликованным в четверг, новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигался на Филиппины. Жители центрального Вьетнама готовятся к приходу циклона. Как сообщил в пятницу вьетнамский Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение и переведены в состояние повышенной готовности все чрезвычайные службы.

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Филиппины
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