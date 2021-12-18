Во Владимире общественницу обвиняют в хищении 2 млн руб. при проведении молодежного форума

ВЛАДИМИР, 18 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал руководителя владимирского отделения Молодежного союза юристов РФ, преподавателя юридического института Владимирского госуниверситета Елизавету Кустову по обвинению в хищении 2 млн рублей при проведении молодежного форума в 2015 году. По версии следствия, она действовала в сговоре с председателем областного комитета по молодежной политике. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Владимира.

"В отношении Кустовой Е. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 17 суток, то есть по 31 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении суда.

По информации суда, Елизавета Кустова арестована по ходатайству следователя полиции, общественница обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

По версии следствия, Кустова, являясь председателем общественной организации "Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ", в сговоре с занимавшей на тот момент должность председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисой Абрамовой с августа по ноябрь 2015 года путем обмана совершила хищение денежных средств регионального бюджета Владимирской области на сумму 2 млн рублей при организации проведения молодежного добровольческого форума "Добросаммит".

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.