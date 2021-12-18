Дело о ДТП с автобусом и лесовозом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК РФ

ТАСС, 18 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей в результате столкновения автобуса и лесовоза в Ярославской области, расследование передано в центральный аппарат ведомства. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

"В связи с резонансом происшествия и большим количеством пострадавших детей уголовное дело, возбужденное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по факту травмирования юных спортсменов в результате ДТП в Ярославской области, передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, авария с участием автобуса, перевозившего детей, произошла утром 18 декабря на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района. Автобус, в котором находились 13 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет, пять взрослых и водитель, следовал из Ростова Ярославской области в город Солнечногорск на соревнования. Во время следования водитель автобуса столкнулся с бревнами, которые высыпались на проезжую часть из прицепа впереди идущего грузового автомобиля "Камаз", перевозившего лес. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась водителю и 11 несовершеннолетним пассажирам.

На месте работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

В рамках расследования следователи проверят деятельность индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозку детей, и оснащенность транспортного средства на предмет соответствия требованиям безопасности такой перевозки. Следствие всесторонне изучит причины и условия ДТП и даст правовую оценку действиям (бездействию) не только перевозчика, но и должностных лиц, в том числе контролирующих органов, так или иначе ответственных за безопасность детей.