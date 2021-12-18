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Два человека погибли из-за сильных наводнений в Малайзии

Наводнения в некоторых районах стали самыми мощными за последние 40 лет

СИНГАПУР, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, несколько тысяч были эвакуированы в результате сильных наводнений в ряде районов Малайзии. Об этом сообщил в субботу изданию The Star глава управления пожарной и спасательной службы штата Селангор Нуразам Хамиз.

"Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Келантан, Малакка, Паханг, Селангор, Тренгану", - отметил он. "В общей сложности свыше трех тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома и переместиться во временные центры", - добавил руководитель управления. "На сегодняшний день поступила информация о двух погибших", - указал Нуразам.

Как отмечает издание, наводнения в ряде районов стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр выступил с предупреждением о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье страны.

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