Два человека погибли из-за сильных наводнений в Малайзии

СИНГАПУР, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, несколько тысяч были эвакуированы в результате сильных наводнений в ряде районов Малайзии. Об этом сообщил в субботу изданию The Star глава управления пожарной и спасательной службы штата Селангор Нуразам Хамиз.

"Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Келантан, Малакка, Паханг, Селангор, Тренгану", - отметил он. "В общей сложности свыше трех тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома и переместиться во временные центры", - добавил руководитель управления. "На сегодняшний день поступила информация о двух погибших", - указал Нуразам.

Как отмечает издание, наводнения в ряде районов стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр выступил с предупреждением о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье страны.