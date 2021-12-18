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Двухлетний ребенок погиб после операции в частном медцентре Читы

Проводится проверка

ТАСС, 18 декабря. Двухлетний ребенок погиб после операции в частном медицинском центре в Чите, проводится проверка, сообщила в субботу пресс-служба СУ КС России по Забайкальскому краю.

"Следственный отдел по Центральному району города Читы СУ СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите. В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, назначат необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже опросили родителей ребенка, руководство и персонал медицинского центра, изъяли и изучают медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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РоссияЗабайкальский край
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