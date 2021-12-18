Один ребенок и водитель автобуса остаются в больнице после ДТП с лесовозом под Ярославлем

ТАСС, 18 декабря. Одна девочка остается под наблюдением медиков в Областной детской клинической больнице Ярославля после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, и лесовоза. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио губернатора Михаила Евраева.

"Травмы получили три ребенка. Они были доставлены в детскую областную больницу. Сейчас одну из девочек и мальчика врачи уже отпустили домой. Вторая девочка останется под наблюдением медиков", - приводятся в сообщении слова врио губернатора.

В больнице скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева, куда был госпитализирован водитель микроавтобуса, ТАСС уточнили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло в субботу на трассе М-8 в Ростовском районе. Микроавтобус "Мерседес", перевозивший детей на соревнования, перевернулся на бок в результате столкновения с рассыпавшимися бревнами из оторвавшегося полуприцепа "Камаза", перевозившего лес. По уточненным данным, в микроавтобусе находились спортсмены ростовского спортивного клуба "Самбо 21 век".

Как уточнили в правительстве, спортсмены ехали в Солнечногорск на открытый новогодний турнир по дзюдо "Зимушка-зима". Всего в автобусе было 20 человек, в том числе 13 детей в возрасте от восьми до 16 лет, пятеро родителей и два тренера. Родители самостоятельно арендовали автобус для перевозки детей.

По факту ДТП СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.