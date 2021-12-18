Глава Волгоградской области поручил проконтролировать ДТП с волгоградцами в Саратове

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил вице-губернатору Евгению Харичкину и региональным властям взять на контроль ситуацию с ДТП, которое произошло в субботу в Саратове и где пострадали жители Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным пресс-службы ГИБДД по Саратову, авария произошла в 13:23 напротив дома 180б по улице Новоузенской. Водитель, управляя автобусом Hager, не справился с управлением и наехал на забор. Затем он столкнулся с семью припаркованными машинами, в результате чего пострадали семь человек из автобуса - водитель и шесть пассажиров. Автобус следовал по маршруту Жирновск - Саратов.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил вице-губернатору Евгению Харичкину, руководителю комитета здравоохранения Анатолию Себелеву, главе комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Васильеву, а также председателю облкомбезопасности населения Юрию Наурзалиеву взять на контроль ситуацию, произошедшую в соседнем регионе - в ДТП попал рейсовый автобус "Жирновск - Саратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава Волгоградской области поручил связаться с коллегами из Саратовской области и оказать необходимое содействие. Также по информации пресс-службы, по предварительной информации, травмированы восемь жителей волгоградского региона - все они госпитализированы в ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 1".