Суд арестовал подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове, где находились няня и ребенок

ТАСС, 18 декабря. Суд в Саратове арестовал двух подозреваемых в поджоге квартиры, где находились няня и ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Избрали [меру пресечения] - заключение под стражу. Обоим", - сообщила собеседница агентства.

По версии следствия, 5 июня неизвестные подожгли входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичной, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с няней. Из загоревшейся после этого квартиры женщину с ребенком спасли прибывшие на место пожарные. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом").

По подозрению в поджоге были задержаны двое мужчин - 34-летний житель Саратова, еще один мужчина был доставлен с территории Дагестана. Следователи продолжают следственные действия для закрепления доказательств.