Глава УГИБДД по Орловской области подозревается в мошенничестве при преподавании в вузе

ТАСС, 18 декабря. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении начальника управления ГИБДД УМВД по Орловской области и двоих его подчиненных по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в течение нескольких лет они занимали должности в вузе, при этом не проводили занятия. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Орловской области.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области на основании материалов, представленных областным УФСБ России, возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, а также двоих его подчиненных по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, должностные лица с 2017 по 2021 год, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института МВД им. В. В. Лукьянова, ввели руководство учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие.

В отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные действия, обыски, выемки, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.