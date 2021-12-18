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Сообщения о минировании объектов в ХМАО поступали от подростка

По данным источника ТАСС, ему 13 лет

ТАСС, 18 декабря. Подросток 13 лет, предположительно, причастен к серии ложных сообщений о минировании объектов в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, в числе которых администрация района. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о минировании разных объектов города стали поступать с 16 декабря. Тогда информировали, что в городе эвакуировали учащихся и сотрудников трех школ из-за сообщений об угрозах в анонимном Telegram-канале. Все учреждения проверили сотрудники полиции, никаких подозрительных предметов они не обнаружили, но при этом возле школ усилили дежурство силовиков и сотрудников межведомственной охраны.

17 декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали учащихся и сотрудников еще двух школ, колледжа, университета, а также пациентов и персонал больницы.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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