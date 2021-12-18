Сотрудника районной администрации Пензенской области подозревают в даче взятки

ТАСС, 18 декабря. Сотрудник администрации Каменского района Пензенской области обвиняется в покушении на дачу взятки в 3 млн рублей вице-губернатору региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере". По ходатайству следователя, судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении СК.

По данным следователей, 16 декабря сотрудник администрации Каменского района передала вице-губернатору Пензенской области 3 млн рублей, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, но вице-губернатор от получения взятки отказался. Противоправные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области, отметили в СК. Денежные средства изъяли следователи регионального СК во время осмотра места происшествия.

Во время допроса обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

По данным сайта правительства Пензенской области, должность вице-губернатора региона занимает Сергей Федотов.