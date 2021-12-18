В связи с наводнениями в Малайзии эвакуировали более 11 тыс. человек

ТАСС, 18 декабря. Более 11 тыс. человек эвакуированы из-за сильных наводнений в ряде районов Малайзии. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Исмаил Сабри Якоб.

"Многие люди заблокированы в собственных домах, в то время как некоторые уже восемь часов - в автобусах. Я отдал распоряжение Департаменту пожарно-спасательной службы немедленно оказать им помощь", - цитирует премьера местное издание The Star. По словам главы правительства, в общей сложности в центры эвакуации отправлены 11 384 человека, эвакуацией затронуты 4 500 семей.

Как ранее сообщало издание, наводнения в ряде районов стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр выступил с предупреждением о сильных осадках и порывистом ветре на западном побережье страны.