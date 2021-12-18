На севере Мексики в ДТП с автобусом погибли не менее пяти человек

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса, тягача с прицепом и легкового автомобиля произошло в субботу в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила в Twitter региональная спасательная служба. В автокатастрофе погибли по меньшей мере пять человек, еще 25 получили травмы и ожоги.

Трагедия произошла на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Матаморос. На фотографиях с места происшествия видно, что автобус и легковой автомобиль полностью сгорели после столкновения. Пострадавшие были доставлены в больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Представители властей приступили к расследованию обстоятельств ДТП. По предварительным данным, к нему привело грубое нарушение правил дорожного движения.