Пенсионерку и ребенка госпитализировали после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

ТАСС, 19 декабря. Пенсионерка и пятилетний ребенок госпитализированы после ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала в Комсомольске-на-Амуре, сообщило в воскресенье управление ГИБДД Хабаровского края.

Авария произошла в субботу около 13:30 (06:30 мск) на регулируемом перекрестке на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степной. Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Хабаровскому краю ТАСС сообщали о 10 пострадавших.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек, госпитализированы два пассажира: пенсионерка 82 лет и ребенок пяти лет, назначено амбулаторное лечение пяти участникам движения, пяти человекам оказана помощь на месте ДТП. В автобусе в момент столкновения находились 45 пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирский автобус двигался по маршруту и на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с самосвалом ХОВО, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево. После удара автобус отбросило на опору светофора.