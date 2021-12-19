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Премьер Малайзии распорядился направить армию на запад страны из-за мощных наводнений

Национальный совет безопасности рассматривает возможность объявления режима чрезвычайной ситуации в Селангоре и Куала-Лумпуре, отметил Исмаил Сабри Якоб

СИНГАПУР, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб распорядился направить дополнительные подразделения вооруженных сил и полиции для оказания гуманитарной помощи в связи с осадками, которые, как ожидается, усилятся в воскресенье на западе страны. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Премьер "дал указание генеральному инспектору полиции и главкому ВС направить дополнительные силы в наиболее пострадавшие от наводнений районы, особенно в штат Селангор", который является наиболее густонаселенным, приводит его слова газета. Национальный совет безопасности, отметил Исмаил Сабри, "рассматривает возможность объявления режима чрезвычайной ситуации в Селангоре и Куала-Лумпуре".

По сообщению агентства BERNAMA, в субботу вечером в пункты эвакуации были перемещены свыше 11 тыс. местных жителей. В результате наводнений, ставших самыми мощными за последние 40 лет, погибли как минимум два человека.

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МалайзияИсмаил Сабри Якоб
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