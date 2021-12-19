Авария на ЛЭП в Якутии оставила без света 78 тыс. человек в 83 населенных пунктах

ТАСС, 19 декабря. Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения более 78 тыс. человек в 83 населенных пунктах Якутии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"На 221 опоре линии электропередачи "Майя - Чурапча" произошло натяжение провода и касание изоляции. <...> Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Без света остались 83 населенных пункта, свыше 17 тыс. жилых домов, более 78 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минэнерго ранее сообщала о том, что без электроснабжения остались около 42 тыс. человек.

До устранения аварии все пять районов, попавшие под отключение, обеспечены резервными источниками питания, там работают дизельные электростанции. Однако в нескольких населенных пунктах Амгинского и Чурапчинского районов они не обеспечивают полную нагрузку, там введены веерные отключения по несколько часов. Все объекты здравоохранения, образования и другие соцобъекты функционируют в штатном режиме.