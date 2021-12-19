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Умерла японская актриса Саяка Канда

Ей было 35 лет

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Известная в Японии актриса озвучивания и певица Саяка Канда погибла в возрасте 35 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на ее сайте.

По данным агентства Kyodo, тело женщины обнаружили под окнами ее гостиничного номера в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо), куда она прибыла для участия в музыкальном шоу. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство, однако выяснение обстоятельств случившегося продолжается. Номер актрисы находился на 14-м этаже.

Широкая популярность пришла к Канде после того, как она озвучила Анну в японской версии диснеевского мультфильма "Холодное сердце" (Frozen, 2013).

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