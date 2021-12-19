У побережья Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 32,2 км к северо-востоку от города Тайдун, а очаг залегал на глубине 22 км под морским дном. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.