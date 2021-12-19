Четыре человека отравились угарным газом под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в городе Бор Нижегородской области, сообщили в воскресенье журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: Бор, ул. Дружбы, д. 19, кв. 34. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека, в том числе ребенок - девочка 2011 года рождения", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, трое взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, пострадавший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе прокуратуры Нижегородской области ТАСС сообщили, что организовали проверку. "Проведение проверки поручено Борской городской прокуратуре, которой, в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница.