В авиакатастрофе на востоке Австралии погибли четыре человека

ТАСС, 19 декабря. По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета недалеко от Редклиффа, пригорода города Брисбен. Об этом сообщила в воскресенье полиция штата Квинсленд.

"Четыре человека погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Редклиффа этим утром", - говорится в заявлении. По данным правоохранительных органов, "небольшой самолет потерпел крушение в водах у побережья Редклиффа", инцидент произошел около 09:00 по местному времени (02:00 мск).

Информация о том, сколько человек было на борту, пока не приводится. В настоящее время проводится расследование.