Более 260 человек эвакуировались из больницы в Красноярске из-за пожара

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в терапевтическом корпусе клинической больницы № 20 в Красноярске, из здания эвакуировались 264 человека. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В терапевтическом корпусе произошло возгорание стеллажей в подвальном помещении. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 264 человека (взрослые) в соседние здания", - сообщили в ГУ МЧС.

Пожар локализован на площади 12 кв. м. Проводится проветривание помещения, задымление незначительное, уточнили в ведомстве.