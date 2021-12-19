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СМИ: на западе Малайзии из-за сильных наводнений эвакуировали более 21 тыс. человек

По данным агентства Bernama, от стихии пострадал уже седьмой штат страны - Перак

СИНГАПУР, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. жителей западных районов Малайзии вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться во временные центры из-за сильных наводнений, масштаб которых увеличивается. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bernama.

По его информации, от стихии пострадал уже седьмой штат страны - Перак.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб распорядился направить дополнительные подразделения вооруженных сил и полиции для оказания гуманитарной помощи жителям пострадавших районов. В общей сложности свыше 66 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских были мобилизованы для участия в операциях. Национальный совет безопасности, по словам главы правительства, рассматривает возможность объявления режима чрезвычайной ситуации в штате Селангор и Куала-Лумпуре.

Сильные дожди, ставшие причиной наводнений, начались на западе Малайзии в четверг, в воскресенье осадки с порывистым ветром усилились.

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МалайзияИсмаил Сабри Якоб
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