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При столкновении трех машин в Ярославской области погибли четыре человека

Обстоятельства ДТП устанавливаются

ТАСС, 19 декабря. Четыре человека погибли в ночь на воскресенье в результате ДТП на автодороге Ярославль - Рыбинск, где столкнулись две легковые машины и "Газель". Об этом сегодня сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, на 66-м км автодороги Ярославль - Рыбинск водитель Chevrolet столкнулся с двигавшемся в попутном направлении автомобилем "Газель", после чего совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, двигавшемся навстречу", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, в результате столкновения погибли водители обоих иномарок, а также два пассажира Mitsubishi - мужчина и женщина. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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