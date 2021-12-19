Томича осудили условно за попытку поместить фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

ТАСС, 19 декабря. Житель Томска Сергей Сахаров осужден на два года условно со штрафом в 200 тыс. рублей за попытку размещения фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертного полка". Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

"За попытку размещения фотографии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертного полка" суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и к штрафу в размере 200 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 20-летний осужденный на два года лишен права заниматься "деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях".

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). В суде установлено, что 7 мая 2020 года и 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма Сахаров пытался разместить на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.