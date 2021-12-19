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На комбинате детского питания в Санкт-Петербурге возник пожар

В ликвидации задействованы 25 человек и 5 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар на территории комбината детского питания на Московском проспекте в Санкт-Петербурге произошел в воскресенье утром. К его ликвидации привлекли 25 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

"19 декабря в 10:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Московский проспект дом 114. В трехэтажном, размером 20х40 м, здании, на первом этаже в помещении площадью 50 кв. м горела обстановка на площади 40 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших уточняются, сообщалось о падении одного из пожарных со второго этажа, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Комбинат детского питания и пищевых концентратов осуществляет производство таких продуктов, как кофе, кофейные напитки, цикорий, супы в ассортименте, натуральные кисели, мучные полуфабрикаты, картофельный крахмал.

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