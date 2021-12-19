В Таганроге загорелся автобус из-за падения дерева на электросеть

ТАСС, 19 декабря. Женщину госпитализировали после возгорания автобуса в Таганроге, транспорт загорелся из-за падения дерева на контактную сеть, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В результате падения дерева на контактную троллейбусную сеть произошло замыкание на кузов проезжавшего автобуса №31 с последующим горением на площади 15 кв.м. В автобусе находились порядка 40 человек, погибших нет, пострадала женщина, она госпитализирована," - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание ликвидировали, в тушении задействовали восемь человек.