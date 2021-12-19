В Киеве сообщили о минировании двух железнодорожных вокзалов

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве, в связи с чем посадка пассажиров осуществляется по резервным схемам. Об этом сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") в воскресенье.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением об их минировании. Все работники и пассажиры вокзалов эвакуированы. Объекты проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сказали в компании.

Отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающей к вокзалам переходы.

Сообщения о минировании объектов инфраструктуры в Киеве, а также по всей Украине поступают часто. В частности, в ноябре из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров и сотрудников трех ж/д вокзалов Киева - Центрального, Южного и Дарницкого.