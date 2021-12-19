Часть курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии осталась без света из-за снегопада

ЧЕРКЕССК, 19 декабря./ТАСС/. Снегопад нарушил энергоснабжение в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии. На месте работают две бригады специалистов филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго", рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" восстанавливают энергоснабжение части потребителей поселка Домбай Карачаевского района КЧР, прерванное из-за спровоцированного снегопадом технологического нарушения", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что на энергообъекте в труднодоступной горной местности работают две бригады, мобилизовали две единицы спецтехники. Дежурные энергетики не прекратят работы до полного восстановления энергоснабжения.

По данным администрации Карачаевского городского округа, без света остаются 190 гостиниц.

"У всего Домбая нет электричества, в том числе шесть жилых домов, пять квартирных апартаментов, около 190 гостиниц. Причина - от снегопада упало дерево, оборвало высоковольтную линию", - рассказали в администрации.

Также без электроэнергии остались канатные дороги, туристов спускали на дизель-генераторе. Помощь при спуске оказывали спасатели.

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии. Он действует с середины ХХ века, развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3,2 тыс. м над уровнем моря.