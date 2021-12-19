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Тело рабочего обнаружили под завалами обрушившейся постройки в Ухте

Следователи проводят проверку

ТАСС, 19 декабря. Тело рабочего, занимавшегося демонтажем нежилой постройки в Ухте, нашли под завалами. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

"Завал разобран. Тело рабочего обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

По факту обрушения части конструкции неэксплуатируемого здания 18 декабря в Ухте начали процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, рабочие демонтировали объект, после ее обрушения один из них не выходил на связь.

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