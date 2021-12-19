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В массовом ДТП под Белгородом пострадали четыре человека

Среди пострадавших ребенок

ТАСС, 19 декабря. Столкновение двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса ПАЗ, в результате которого пострадали четыре человека, включая малолетнего ребенка, произошло на трассе Незнамово - Архангельское в Белгородской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 17:30 на автодороге Незнамово - Архангельское в районе села Озерки Старооскольского городского округа произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ, который стоял на обочине, так как у него закончилось топливо. После этого иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112", - сообщила собеседница агентства.

По данным полиции, в результате случившегося пострадали четверо: это водитель и четырехлетний ребенок из Mercedes, 18-летняя пассажирка ПАЗ и водитель отечественной легковушки, всем им потребовалась помощь врачей. В пресс-службе уточнили, что сегодня в регионе в течение всего дня метет снег, что серьезное осложняет ситуацию на дорогах.

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РоссияБелгородская область
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