BMW и патрульный автомобиль полиции столкнулись в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейской машины и автомобиля BMW в Петроградской районе, в результате которого одна из машин въехала в витрину магазина. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД, один из сотрудников во время столкновения пострадал.

"19 декабря около 18:30 на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны произошло столкновение служебного автомобиля ППСП Петроградского района и автомобиля BMW. В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали, отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 19 декабря полицейские выезжали по сообщению о пьяном дебоше на Каменоостровском проспекте. Нарушителя задержали, повезли в отделение, но "мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения". Поэтому полицейские решили как можно скорее довезти пассажира до места и включили спец. сигналы, что, согласно правилам дорожного движения, дает им право преимущественного проезда.

Ранее городские СМИ сообщали о том, что на пересечении улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны произошло столкновение автомобиля BMW с полицейской машиной, в результате которого патрульный автомобиль въехал в магазинную витрину углового здания. Угловое здание по указанному адресу - Доходный дом М.Н. Ставровской, дочери младшей сестры писателя Ф.М. Достоевского.