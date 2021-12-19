В Нижегородской области пять человек отравились угарным газом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Четверо детей и их мать отравились угарным газом в Нижегородской области, их госпитализировали. Об этом сообщил в воскресенье замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"В 21:15 мск поступил сигнал - произошло отравление угарным газом пяти человек, из них четверо детей", - написал министр на своей странице в Instagram.

По его словам, в 21:20 бригада скорой медицинской помощи начала эвакуацию матери и детей в детскую областную больницу на обследование.

Министр призвал жителей быть внимательными при использовании газового оборудования, так как это второй случай отравления за сутки.

Ранее сообщалось, что ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Боре Нижегородской области.