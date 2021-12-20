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В Канаде в результате стрельбы пострадали два человека

Полиция никого не задержала, сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения

ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы в Брамптоне (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел рядом с местным конференц-центром. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте женщину с огнестрельными ранениями. Позже недалеко от места происшествия в автомобиле, попавшем в аварию, с огнестрельными ранениями был найден мужчина. Они доставлены в больницу.

Полиция на данный момент никого не задержала. Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения. Другой информации не приводится.

Брамптон находится недалеко от Торонто и входит в его агломерацию.

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