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Пациентку реабилитационного центра в Хабаровске осудили за убийство соседки

Ее приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнюю жительницу Приморского края за убийство в реабилитационном центре. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края на своем сайте.

По информации ведомства, девушку признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следствие установило, что обе девушки были пациентками реабилитационного центра в Хабаровске. В июне этого года подсудимая ударила вторую девушку ножом в область грудной клетки и левого бедра не менее шести раз. Потерпевшая умерла на следующий день.

Подсудимая же во время судебного следствия вину полностью признала, в содеянном раскаялась, добавили в прокуратуре.

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