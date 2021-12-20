Экс-министра Хакасии признали виновным в незаконном использовании санитарной авиации

ТАСС, 20 декабря. Суд в Абакане признал виновными в превышениях должностных полномочий при использовании санитарной авиации экс-министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Абаканским городским судом вынесен приговор в отношении экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Ведомство не указывает фамилии подсудимых, но, по информации из открытых источников, в 2017-2020 годы министром здравоохранения был Владимир Костюш, а должность первого заместителя министра с 2016 года занимает Александр Стреленко. Экс-министр приговорен к трем годам лишения свободы условно, действующий первый заместитель получил два года условно и запрет на 1,5 года занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления с административно-хозяйственными и организационно-распределительными функциями. Приговор пока не вступил в силу.

По информации ведомства, суд установил, что в декабре 2019 года чиновники приняли решение об использовании санитарной авиации для доставки в Абакан двух своих коллег, попавших в ДТП в Кемеровской области. Размер ущерба составил 900 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в ДТП на территории Кузбасса в декабре 2019 года попал министр сельского хозяйства республики Сергей Труфанов и сотрудник этого же министерства, они были доставлены санитарной авиацией в Абакан.