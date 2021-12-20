Прокуратура выявила на омских ТЭЦ незадекларированные источники выбросов

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Омская природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила на трех ТЭЦ в Омске, принадлежащих компании "ТГК-11", нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области, фактическое количество источников выбросов не соответствует документации, в ряде случаев отсутствуют разработанные мероприятия по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

"В структурных подразделениях АО "ТГК-11" - "ТЭЦ-3", "ТЭЦ-4" и "ТЭЦ-5" - выявлены нарушения, связанные с несоответствием фактического количества источников выбросов сведениям, содержащимся в разрешительных документах - инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, декларации о воздействии на окружающую среду", - сообщила прокуратура.

За последние пять лет количество дней с неблагоприятными метеусловиями в Омске, жители которого регулярно именно в эти периоды жалуются на загрязнение атмосферы, увеличилось в два раза. Фактически каждые три-четыре дня погода в сибирском городе, где развита нефтехимическая и машиностроительная промышленность, способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Проверка также выявила факты отсутствия разработанных и утвержденных мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеоусловий, а также несоответствие данных мероприятий установленным законом формам. Кроме того, компания не установила в разрешительных документах и соответственно не обеспечила экологический контроль соблюдения норматива выброса пыли каменного угля. Прокуратура по результатам проверки обратилась в суд с требованием устранить нарушения. ТАСС запросил комментарий ТГК-11.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.